Kılıçdaroğlu'ndan Başbuğ'a destek

14 Şubat 2018

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepki gösterdiği Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi.

Kılıçdaroğlu, "Ne diyor İlker Başbuğ 'Afrin'de kahraman ordumuz terör örgütleriyle çatışıyor, terör örgütlerini yok etmek istiyor ve mücadele ediyor. Bunu siyasallaştırmayın' diyor. Bu doğru değil mi? Doğru." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu canlı yayına katıldı, soruları cevapladı.

"Dün İlker, Başbuğ bütün grup konuşmalarında gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı çok sert tepki gösterdi." denilerek, Başbuğ'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği yanıtın hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Diplomatik bir yanıt vermiş. Aslında olaya belki şuradan başlamak lazım. İlker Başbuğ'u 'terörist' diye hapse atmadılar mı? Bir ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kim attı?" sorusuna karşılık, şu görüşlere yer verdi:

"Az önce İlker Başbuğ'la ilgili sert eleştirileri yapan ve Cumhurbaşkanlığı makamında oturan, orayı işgal eden zat yaptı. FETÖ yaptı, FETÖ'ye en büyük desteği bunlar vermediler mi? En büyük desteği verdiler. FETÖ soruşturmasını yapan savcıya kurşun geçirmez makam arabasını tahsis ettiler. Her türlü imkanı sağladılar. 'Türkiye bağırsaklarını temizliyor' diye dünyaca laflar ettiler. Pek çok komutanı idama mahkum ettiler. Sonra bir baktılar ki 'Yanlış yapmışız, orduya kumpas kurulmuş' dediler."

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Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde Başbuğ'un tutuklanmasından rahatsızlık duyduğunu açıkladığının hatırlatılması üzerine ise bu açıklamanın çok sonra yapıldığını bildirdi.

"Giden ordu Türk milletinin ordusu"

Kılıçdaroğlu, Küçükkaya'nın Başbuğ'la ilgili yargılamanın Yüce Divan'da hala devam ettiğini belirterek, bu davanın neden hala karara bağlanmadığını sorması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Bir tehdit ve şantaj unsuru olarak ellerine tutmak istiyorlar o davayı. Sadece o değil, Balyoz, Ergenekon'da da pek çok şey duruyor. Yani 'Konuşmayın, bakın ha yarın yargıya talimat veririz, farklı bir süreç yaşayabilirsiniz' diye böyle bir tehdit ve şantajla gidiyorlar.

Gelelim bu olaya. Ne diyor İlker Başbuğ? 'Afrin'de kahraman ordumuz terör örgütleriyle çatışıyor, terör örgütlerini yok etmek istiyor ve mücadele ediyor. Bunu siyasallaştırmayın' diyor. Bu doğru değil mi? Doğru. Giden ordu bir partinin ordusu mu? Erdoğan'ın ordusu mu giden ordu? Giden ordu Türk milletinin ordusu, Türk ordusu, adı üstünde zaten. Hepimizin çocukları orada, askerlik yapıyor, vatan, bayrak, hepimiz için mücadele ediyorlar. Bunu söyledi diye 'Hesabını vereceksin...' Ne hesabını verecek... Önce sen hesabını ver. Balyoz'un, Ergenekon'un hesabını verdin mi sen? Orduyu, kozmik odayı FETÖ'ye kim teslim etti?"

Kaynak: AA