Kılıçdaroğlu'ndan 'BOP'ta ikinci aşama iddiası: Erdoğan, Ege ve Kıbrıs'tan toprak verecek!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine açılan davada 11 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Sözcü'nün haberine göre; Kılıçdaroğlu, duruşmada yaptığı savunmada, davanın suçsuzluğunu ortaya koymak değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek ve tarihe not düşmek amacıyla geldiğini belirtti.

"Hırsıza hırsız dedim diye buradayım"

Savunmasına sert bir başlangıç yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Yargıç, ne mutlu ki mahkeme karşısına rüşvetten, zimmet suçundan veya vatana ihanetten çıkmadım. Karşınıza 'Hırsıza hırsız' dediğim için çıktım. Oğlum, evdeki paraları sıfırladın mı?' diyen kişi hırsızdır. Bir yüzüğüm var, zengin olursam bilin ki çalmışımdır diyen kişi zengin olduysa, bu kişi hırsızdır."

BOP’un (Büyük Ortadoğu Projesi) ikinci aşaması iddiası

Kılıçdaroğlu, savunmasında Türkiye’nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) ikinci aşamasına geçtiğini iddia ederek şunları söyledi:

* Kısa, öz ve doğrudan söylüyorum! Erdoğan, Kıbrıs ve Ege'de taviz ve toprak verecek. Anlatacağım Sayın Yargıç, Siz de bunu aziz milletimiz adına ve tarih önünde kayıtlara geçirin. Herkes iyi dinlesin! Bu sözlerime kulak versin! 85 milyon vatandaşımıza sesleniyorum; Büyük Ortadoğu Projesinin İlk aşaması şuydu:

* Rüşvet ve yolsuzluk yoluyla zenginleştirdikleri, Teröre ve uluslararası suç oluşturan işlere girmesini sağladıkları kişileri, Ülkeyi toprak tavizleri vermek zorunda bırakacak kadar borçlandırmak ve "Tek Adam" rejimini kurmaktı. Ve en önemlisi; Ülkedeki bütün güçleri "teslim alabilecekleri" bir tek adamda birleştirmekti.

* İlk faz tamamlandı. Teslim aldıkları ve bütün güçleri üzerinde birleştirdikleri "tek adam ve saray rejimi"ni kurdular. Hatırlayın! Çıkarlarımız gereği kabul etmediğimiz ilk tekliflerinde Trump , Erdoğan’a ne dedi ? "Mal varlığını araştırırım" Teslim alınmış ve bütün yetkileri elinde bulunduran "saray" ne yaptı? İstediklerini derhal yerine getirdi. Hatırlayın Sayın Yargıç! "Bu can bu bedende olduğu sürece o papazı vermem" diyen Erdoğan, ne oldu? Bir anda çark etti? Henüz mahkeme saati dahi gelmemişken, Rahip Brunson'ı götürecek uçağı kapımıza yollamışlardı bile Sayın Yargıç, Erdoğan ailesinin mal varlığı dolayısıyla dönemin ve şimdinin ABD başkanı Trump tarafından tehdit edildiğini ve Erdoğan'ın bu tehdide hemen boyun eğdiğini sadece biz değil bütün dünya biliyor.

* Egemen güçler tarafından teslim alınan bir devlet başkanı ülkesine hizmet edemez. Bu, tarihin önümüze koyduğu bir başka gerçektir. Hiç kimse unutmasın ki; Yolsuzluklarla, devleti soyanlara suskun kalanlar onurlarını kaybederler. Biz onurlu insanlarız. Yolsuzluklar karşısında suskun kalamayız. Beni en iyi devleti soyanlar tanır. Çünkü onlar beni susturmak için yedi sülalemi araştırdılar… Sayın Yargıç; Siyaset devleti soymak, yolsuzluk yapmak için yapılmaz. Yapılmamalı… Siyaset halka hizmet etme yoludur.

* Sayın Yargıç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölme ve parçalama projesinin 2. aşaması başlıyor. Bakınız, BOP’un 2. Aşaması sürecinde Türkiye alenen bir sığınmacı deposu haline getirilmiştir? Ne acıdır ki para uğruna Türkiye’ye “Geri Kabul Anlaşması” imzalatılmıştır.

* Sayın Yargıç Unutmayın, bir ülkeyi bölmek için önce o ülkeyi sığınmacı nüfus olarak büyütüp, ekonomik olarak küçültürseniz, yani yoksulluğu yaygınlaştırırsanız emperyal güçlerin ekmeğine yağ sürer ve emellerine hizmet etmiş olursunuz. Açıkça söylüyorum bugün için yapılan budur. Bakınız bugün Devletimiz borçlandığı her 100 lira karşılığında 135 lira faiz ödüyor. Bakınız! Lütfen dikkat ediniz, Bunu herkesin duyması ve bilmesi gerekiyor! Her 100 lira için 135 lira faiz ödüyoruz. Çok değil daha bir kaç yıl önce, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 128 Milyar dolar buharlaştırıldı. Sayın Yargıç, tekrar ediyorum. Millete ait 128 Milyar Dolar para, yandaşa ve 5'li Çetelere arka kapıdan satılarak yok edildi.

"Erdoğan Kıbrıs'tan toprak verecek"

* Bir vatansever için ne kadar acı bir tablo değil mi? Borçlanıyor ve borcumuzu ödeyemez hale geliyoruz. Bunun ekonomi bilimindeki en basit karşılığı şudur ; "Para alan, emir alır." Ödeyecek paranız yoksa elinizdeki toprakları vermek zorunda kalırsınız.

* Kısa, öz ve doğrudan söylüyorum! Erdoğan, Kıbrıs ve Ege de taviz ve toprak verecek. Kendisi daha ilk yıllarında dahi bu amacını şöyle dile getirmişti! Hatırlayın !!

* "Gerekirse Kıbrıs'tan bir kısım toprakta verilebilir" Diyen Erdoğan, "Emir komuta merkezim isterse Papaz elbisesi giyerim" diyen Erdoğan, "Hem laik hem Müslüman olunmaz" diyen Erdoğan, "Valilere çukurlar eşilirken, dokunmayın talimatını ben verdim" diyen Erdoğan, "Ne istediler de vermedik, bitsin bu hasret dön gel " diyen Erdoğan, kurucu irademiz ve liderlerimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Ayyaş" diyen Erdoğan, Dolayısıyla Erdoğan; Ülkemiz, devletimiz, birliğimiz ve geleceğimiz için bir tehdit ve tehlikedir.

* BOP’un 2. Aşaması sadece Kıbrıs ve Ege’den toprak ve taviz vererek tamamlanmayacaktır Sayın Yargıç! Devam edecek. Ülkemize sokulan ve sayısı belli olmayan ama on milyonlarla ifade edilen, geri kalmış dünyanın hemen her tarafından yurdumuza gelen, Eğitimsiz, kayıtsız, geçmişi bilinmeyen ve içerisinde çok sayıda cihatçı olduğu tahmin edilen, milyonlarca sığınmacı, Emperyal güçlerin Erdoğan eliyle ülkemiz üzerinde kurduğu bu korkunç tablo Bir beka sorunudur.