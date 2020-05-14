Kılıçdaroğlu'ndan 'çiftçilerin borçlarını silelim' çağrısı

14 Mayıs 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki videolu paylaşımında, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Parlamentodaki milletvekillerine ve bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Parlamento görevini yaptı, Tarım Kanunu çıkardı. 12. maddesine göre, milli gelirin her yıl en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilecekti. Yıl 2006. Şimdi 2020. Hiçbir zaman yüzde 1'i verilmedi ve çiftçi borç batağında. Çağrım çok açık, herkesin anlayacağı dilden çağrımı yapıyorum, gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim, çiftçi rahat bir nefes alsın."

Kaynak: AA