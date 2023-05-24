Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyon TL'lik dava açtıklarını duyurdu. Erdoğan katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nu PKK yöneticileriyle birlikte gösteren montajlanmış videoya ilişkin "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu" ifadelerini kullanmış, dün Sivas'ta ise "Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar" demişti.

'Eğitim bursu olarak dağıtılacak'

Çelik'in yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş "Mertçe Mücadele" etik değerinden bihaber olan, müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan, Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekârlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan’ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere...."