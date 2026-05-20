Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video mesajı: Emanet kirletilemez

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında partiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3,5 dakika süren videoda Kılıçdaroğlu, CHP’nin “kutsal bir emanet” olduğunu belirterek, “Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz” ifadelerini kullandı.

Daha önce yaptığı “iç muhasebe” ve “arınma” çağrılarını yineleyen Kılıçdaroğlu, “Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum” dedi.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları... Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.”

“Cumhuriyet Halk Partisi kutsal bir emanettir”

CHP’nin tarihi mücadeleler verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, partinin baskılara rağmen yolundan dönmediğini söyledi.

“Ve dostlarım... Bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır.”

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 20, 2026

Kılıçdaroğlu açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

“Dostlarım... Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz.”

“Ben hakikatin yanında dururum”

Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştiri ve beklentilere ilişkin de açıklamalarda bulundu:

“Kardeşlerim... Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.”

“Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez! Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez! İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir! Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum.”

'Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller' de paylaştı

Saat 12.46’da paylaşılan video, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 1,5 saat içinde 1 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

Bazı kullanıcılar, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını, kaybettiği kurultayın “mutlak butlan” kararıyla iptal edilmesi talebiyle açılan dava süreciyle ilişkilendirdi. Öte yandan, Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu öne sürülen CHP'li vekiller de paylaşımı yeniden paylaştı.

Video paylaşımını RT'leyen CHP Millletvekilleri ise şu şekilde:

Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Ali Karaoba, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, Hüseyin Yıldız, İnan Akgün Alp.