Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a 'referandum' yanıtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü için referandum çağrısına, “Kanun teklifini destekle, ne referandumu.” yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsünü konusunu referanduma götürme çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
“Kanun teklifini destekle, ne referandumu” diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Ne oldu, çakma Orban’lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün toplu açılış için gittiği Malatya’da başörtüsü konusunda anayasa teklifi hazırladıklarını açıklamış, Kılıçdaroğlu'na seslenerek “Şunu da yapabiliriz; sıkıyorsa gel bu işi referanduma gidelim.” demişti.