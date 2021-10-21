Kılıçdaroğlu'ndan faiz kararı öncesi tweet

Türkiye'de gözler saat 14:00’te açıklanacak Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edip etmeyeceği, toplantı metninde ileriye dönük nasıl mesajlar vereceği merak ediliyor.

Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı öncesinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu tweetinde;

Sayın Bürokratlar,

Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın." ifadelerine yer verdi.

Sayın Bürokratlar,



Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 21, 2021



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile memurlara ve bürokratlara çağrıda bulunmuştu.