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Kılıçdaroğlu'ndan Jak Kamhi için taziye mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden işadamı Jak Kamhi için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Jak Kamhi için taziye mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden işadamı Jak Kamhi için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin büyük bir vatanseverini kaybettiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Jak Kamhi, Türkiye’nin kalkınma mücadelesine katkı vermiş, ülkemizin dünyaya tanıtılmasında öncü olmuştur. Bu hizmetleri için de en üstün nişana layık görülmüştür. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Toprağı bol olsun." ifadelerini kullandı.

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