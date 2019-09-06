Kılıçdaroğlu'ndan karara ilk tepki
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını ''İstanbul seçimlerinde başarılı olduğu için ceza veriliyor. Adaletin bu ülkede yok olmasına üzülüyorum'' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu’na verilen 9 yıl 8 aylık hapis cezasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Adalet yok bu ülkede. Hakim karar verirken vicdanına değil saraya bakıyor. Sevgili halkıma şunu söylemek isterim. Hangi görüşten hangi inançtan hangi kimlikten olursa olsun ben herkes için adaleti sağlayacağım.” dedi. Canan Kaftancıoğlu’na hapis cezası verilerek İstanbul başarısının intikamının alındığını savunan Kılıçdaroğlu “Adaletsizlik sadece Türkiye’nin itibarını zedeler. Benim üzüntüm adaletin bu ülkede yok olması başka bir şey değil” diye konuştu.