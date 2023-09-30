Kılıçdaroğlu'ndan kayyum eleştirisi: Bunun adı demokrasi olur mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da partisinin yerel yönetim çalıştayında konuştu.

CHP lideri, siyasi iktidar için en önemli konunun 'ahlaki ve siyasi meşruiyeti' olduğunu savunarak "Eğer montaj videolar yapıyorsanız ahlaki ve siyasî meşruiyetiniz tartışılır hale gelir" dedi.

Kılıçdaroğlu, 'milletin seçtiği belediye başkanı yerine kayyum atanmasının' siyasî meşruiyete gölge düşürdüğünü belirterek "Bu millet niye oy kullanıyor? Bunun adı demokrasi olur mu? Bu tam bir felakettir" ifadesini kullandı.

'60 - 70 kişilik sınıflar var'

CHP liderinin konuşmasında öne çıkanlar şöyle: "Eğitim tam bir felaket. 60-70 kişilik sınıflarda bir öğretmen öğrenciyle nasıl ilişki kuracak? Derslik için de söz veriyoruz. Büyükşehir belediye başkanlığını bize vereceksiniz, 5 bin derslik kuracağız. Eğer Şanlıurfalı kardeşim çocuğunun iyi bir eğitim almasını istiyorsa, en az 100 kreşin Urfa'da olmasını istiyorsa CHP'nin adayına oy verecek, beraber takip edeceğiz.

'Eskişehir çöl gibiydi, vahaya döndü'

- Eskişehir hafta sonu turist kaynıyor. Eskişehir bir çöl gibiydi, vahaya döndü. Kim yaptı? CHP. Şanlıurfa'da çok daha fazla şey var ama vizyon lazım. Zenginleşmek için siyaseti kullanırsanız toplum yoksul kalır. Şanlıurfa bir Kudüs, bir İstanbul olabilir.

'Cezaevinde uyuşturucu baronu göremezsiniz'

- Uyuşturucu nedeniyle gençliğimizi kaybedebiliriz. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur. Cezaevinde bir tane bile uyuşturucu baronu göremezsiniz.