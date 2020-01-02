Kılıçdaroğlu'ndan "Libya Tezkeresi" paylaşımı

02 Ocak 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaklaşık yüzyıl önce anneler, 'Yemen bizim neyimize?' diye sormuş, 'Gitme Yemen'e' türküsünü yakmıştır. Yüzyıl sonra annelerimize yeni Yemen türküleri yaktırmayın. Mehmetçiğimizi Libya çöllerinden uzak tutun." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen Libya Tezkeresi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Yemen bizim neyimize?" türküsü eşliğinde paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta 'Yemen çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu evlatlarının sayısını biliyor musunuz?' diye sorar. Yemen türküsü her söylendiğinde gözyaşlarını tutamayan da odur. Yemen, Anadolu insanı için gidenin dönmediği kanlı bir coğrafya, 'Gözlerim ağlıyor, yüreğim sızlar/Yemen'e gidene ağlıyor kızlar' türküsü yakılan yüz binlerce şehit verdiğimiz acı bir diyardır. Yemen türkülerinin neredeyse tümünde, Yemen'e gönderilen vatan evlatlarının yaşadığı kötü tecrübeler vardır. Evlatlarının hasretini çeken, annelerin, babaların, sevdalıların hüznü, üzüntüsü ve endişesi vardır. Yaklaşık yüzyıl önce anneler, 'Yemen bizim neyimize?' diye sormuş, 'Gitme Yemen'e' türküsünü yakmıştır. Yüzyıl sonra annelerimize yeni Yemen türküleri yaktırmayın. Mehmetçiğimizi Libya çöllerinden uzak tutun."

BM Barış Gücü gönderilmeli

Kılıçdaroğlu, Libya'daki savaşın sonlandırılması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün vakit geçirmeden bölgeye gönderilmesi gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Hükümete açık ve net çağrımızdır." başlığıyla Libya konusunda paylaşımda bulundu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, BM'nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır."

Kaynak: AA