Kılıçdaroğlu'ndan Mursi açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhammed Mursi'nin cenazesinin defnine ilişkin, "Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu doğru bulmadığımı ifade etmek isterim." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu toplantıda, Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin, şunları kaydetti:
"Mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Gönül isterdi ki Muhammed Mursi bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu demokrasi kültürümüz, inançlarımız, ahlak açısından da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim."
Kaynak: AA