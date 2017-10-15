Kılıçdaroğlu'ndan Palandöken ailesine taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Helin Palandöken'in babasına başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Helin Palandöken'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Palandöken'in babası Nihat Palantöken'i telefonla arayarak, "acılarını paylaştığını" ifade etti.
Aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Kaynak: AA