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Kılıçdaroğlu'ndan Palandöken ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Helin Palandöken'in babasına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Palandöken ailesine taziye telefonu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Helin Palandöken'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Palandöken'in babası Nihat Palantöken'i telefonla arayarak, "acılarını paylaştığını" ifade etti.

Aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kaynak: AA

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