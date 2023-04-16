Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım: 'Onu da hemen halledeceğiz'

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli yüksek yetenek inşasından bahsediyorum; tabi ki önce bu yetenekleri yetiştirecek olan akademisyenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde hemen iyileştirmeler yapacağız.

Yakından takip ettiğim diğer bir mesele de dul ve yetim aylıkları. Onları da unutmuş durumdalar. Soğanla alay edenler, çocukların yetersiz beslenmesine gülenler, yetimlere ne yapsın… Onu da hemen halledeceğiz. Hemen! #SanaSöz"