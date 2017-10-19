Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit düşen askerlerin ailelerini telefonla arayıp taziyelerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Sezer'in ağabeyi İrfan Sezer'i, Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın eşi Sibel Aydın'ı, Uzman Çavuş Seçkin Arıkan'ın babası Arif Arıkan'ı ve Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer'in amcası Mahmut Gezer'i telefonla arayıp başsağlığı diledi.
Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, yakınlarına sabır dileklerini iletti.
Kaynak: AA