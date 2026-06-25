Kılıçdaroğlu'ndan son dakika kararı: İstanbul programını iptal etti, nedenini açıkladı

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Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu sabah saat 08.00'de İstanbul'da katılması planlanan Aşura etkinliği son anda iptal edildi. Programın iptal edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kararın gerekçesini kamuoyuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu, hayatı boyunca dini inançların siyasi tartışmaların ve propagandanın bir parçası haline getirilmesini doğru bulmadığını belirterek, Muharrem ayı ve Aşura gününün siyasi polemiklere konu edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

"Bu utancın ve vebalin parçası olmayacağız"

Açıklamasında, "Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim." diyen Kılıçdaroğlu, İslam inancının en önemli zamanlarından biri olan Muharrem ayı ve Aşura'nın siyasi gerilimlerin, kavgaların ve propaganda hesaplarının konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Aşura gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Toplumsal ve manevi değerler siyasi hesapların üzerindedir"

Toplumsal ve manevi değerlerin günlük siyasi çıkarların çok üzerinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu değerlere gösterilmesi gereken hassasiyetin her türlü siyasi beklentiden daha önemli olduğunu dile getirdi.

Programlarında yer almasına rağmen oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru olacağı kanaatine vardıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasının sonunda Aşura etkinliğine yönelik mesajını paylaşarak, Muharrem ayının ve Aşura'nın birlik, kardeşlik ve hakikat ikliminin herkese hayırlar getirmesini temenni etti.