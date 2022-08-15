Kılıçdaroğlu’ndan TKK indirimlerine tepki: Her şeyiniz skandal

ANKARA (DÜNYA) Tarım Kredi Kooperatiflerinde bugün başlayan indirimlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be! “