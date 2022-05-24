Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Amacım komaya sokulan bu devleti uyandırmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'den iki vakıf aracılığı ile ABD'deki paravan bir vakfa para transfer edildiğini öne sürdü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notu ile beklenen videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını ve bu hazırlık kapsamında iki vakıf aracılığıyla ABD'ye para transferi yapıldığını iddia etti.

Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler! #BizeKatılın pic.twitter.com/bAfrX3Hea8 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 24, 2022

Çelik'ten tepki gelmişti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündüz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine tepki geldi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır" diyerek tepki göstermişti.

Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür" ifadelerine de yer vermişti.