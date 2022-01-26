Kılıçdaroğlu'ndan yolsuzluk iddiası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yayınladığı videoda yolsuzluk iddialarında bulundu. Kendisine belge yağdığını ve bu belgelerden bazılarını gösteren ancak içeriği ile bilgi paylaşmayan Kılıçdaroğlu, "Bugün bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim. 3 Nisan 2018. Bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez neden? Çünkü 5'li çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir. 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya 5'li çeteye peşkeş çekilir. Saraydaki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı?" sözleriyle 6 milyar liralık yolsuzluk iddiasını gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ey şahıs sana çok sürprizlerim var. Benim karşıma çıkamıyorsun ama duyduğum kadarıyla tam şu anda yine ekranlara çıkmışsın. Karşında oturan cesur gazetecilere sesleniyorum. Bu belgeleri kendisine sorabilir misiniz? Neyse, siz sormasanız da bu devletin şerefli, onurlu bürokratları da halkımız da soruyor ve soracak zaten. Artık bu devletin onurlu bürokratlarının zamanı geliyor. Bu suçlara ortak olanlara ise tabi ki farklı bir muamele olacak. Selam olsun o vatanperver bürokratlara. Selam olsun memur Teoman'lara. Selam olsun direnenlere. Selam olsun."