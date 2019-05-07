Kılıçdaroğlu'ndan YSK hakimlerine sert sözler

07 Mayıs 2019

Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK üyelerini eleştirdi.

"Esen rüzgara göre değil, kanuna göre karar veren bir YSK istiyoruz" diyen CHP lideri, "Hakim dediğin adam esen rüzgara göre yön değiştirmez, hakim dediğin satılık değildir. İtiraz gerekçeleri ne 'bu işte bir gariplik var'. AKP karara itiraz ederken verdiği mesajı onlar aldı. Çete mensubu 7 hakim böyle bir karar verdi. Ortada bir hukuk cinayeti var" şeklinde konuştu.

Eğer bir hukuksuzluk varsa ilçelerde de seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şikayet üzerine 39 ilçedeki tüm geçersiz oylar sayıldı, sonuç Ekrem İmamoğlu. Yetmedi 6 ilçede tüm oylar sayıldı yine değişmedi. Sonra 22 ilçede 57 sandığı bir daha saydılar, sonuç yine değişmedi. Sonra 41 bin kısıtlı var dediler, bu listeler normalde hiç bir partide olmaması lazım, aldılar bilgileri saydılar yine değişmedi.

Büyükşehir, ilçe, meclis hepsi aynı zarfa konuluyor, o zarf da aynı sandığa atılıyor. Şimdi hangi gerekçeyle sadece birini iptal ediyorsun. O zaman 39 ilçe de iptal olsun. Seçmen aynı, kurul aynı, sandık aynı ama sadece büyükşehir iptal oluyor. Niye çünkü 7 çete üyesi çete liderlerinden talimat aldığı için. Sonra 'karara saygı duy' diyorlar, bu hukuk değil."

Kılıçdaroğlu, "Sorun artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorunu değildir. Sorun artık demokrasi, ahlak sorunudur" dedi.