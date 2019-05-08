Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya yanıt
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK, haksızlığın, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti gasp edemezler" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamasına yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, YSK'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler." ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, YSK'nın yedi üyesinin demokrasiyi katletmeye kalkıştıklarını ileri sürdü.
Kılıçdaroğlu, "Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlardan olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkı, halkın oyunu, hakkımızı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kulland
YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez