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Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Teyzesi Fecire Işık vefat etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teyzesi Fecire Işık'ı kaybetti. Bir süredir tedavi gören Fecire Işık vefat etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık bugün akşam saatlerinde hayata veda etti. Fecire Işık'ın bir süredir Tunceli'de tedavi gördüğü bildirildi.

Fecire Işık, 14 Ağustos Cumartesi günü Tunceli Cemevinde tören düzenlenecek törenden sonra Nazımiye ilçesinin Ramazan Köyü'nde toprağa verilecek.

Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da cenaze törenine katılmak için Tunceli'ye gidecek.

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