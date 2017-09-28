Kılıçdaroğlu'nun avukatı serbest bırakıldı
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Celal Çelik, sevk edildiği hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül'de Ankara'da gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Çelik, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol konulması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, Celal Çelik'in yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakılmasına karar verdi.
Kaynak: AA