Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM Başkanlığına sunuldu.
TBMM Başkanlığına 8'i CHP, 2'si HDP'li olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke sunuldu.
Dokunulmazlığı kaldırılması istenen isimler arasında CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyor.
Hakkında fezleke düzenlenen diğer isimler şu şekilde: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül.