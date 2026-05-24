Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı
Mahkeme kararıyla tedbiren Genel Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, emniyet ekiplerinin tahliye işlemlerini tamamlamasının ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, tahliyenin hemen ardından genel merkez binasına giriş yaptı.
Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, emniyet ekiplerinin tahliye işlemlerini tamamlamasının ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.
Özel'in binadan çıkmasının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin genel merkez binasına giriş yaptığı bildirildi.
Kılıçdaroğlu gelecek mi?
Gün içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelerek açıklama yapacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, söz konusu iddiaları yalanladı.
Sönmez açıklamasında, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam genel merkeze gideceğine dair iddialar doğru değildir" ifadelerini kullandı.
Gözler yarınki açıklamada
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP Genel Merkezi'ne gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulunmasının beklendiği ifade edildi.