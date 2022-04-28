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Kılıçdaroğlu'nun elektriği açıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödediği, bu sabah elektriğinin açıldığı açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bir grup genci dün gece evinde misafir eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını sabah internet üzerinden ödeyeceğini söyledi.

CHP'den yapılan bilgilendirmeye göre, faturasını ödeyen Kılıçdaroğlu'nun bu sabah itibarıyla elektriği açıldı.

Şubat ayı başında yayımladığı video ile elektrik zamları geri çekilinceye kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun 21 Nisan'da evinin elektriği kesilmişti.

 

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