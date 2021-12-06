Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması haberine erişim engeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 11 Şubat 2020'de partisinin grup toplantısında “FETÖ'nün siyasi ayağı” tartışmaları üzerinden yaptığı konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine erişim engeli ve yayın yasağı getirildi.

ANKA'nın bildirdiğine göre, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, kararın gerekçesi olarak, “söz konusu paylaşımların talep edenin saygınlığını zedelediği ve kişilik haklarını da ağır biçimde ihlal ettiğini” belirtti. Kararda, 20 kurumun haberine ve bir kişisel sosyal medya hesabı içeriğine erişim engeli getirildi.

Mahkemenin 2021/7226 değişik iş sayılı kararına göre; yayınlarına erişim engeli ve yayın yasağı getirilenlerin listesi şöyle:

"Birgün, T24, Diken, Cumhuriyet, Odatv, Sendika.org, Gazeteport, Turkishnews, Gazetemanifesto, Yarinhaber, tr.Mehrnews, Muhalefet. Org, Medium.com, Türkiye Haber Ajansı, Ulusal, Halkın Habercisi, Ege’nin Sesi, Yurttaş Tv, Turkishnews"