Kılıçdaroğlu'nun halası vefat etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan vefat etti. Özdoğan'ın cenaze töreni yarın, İstanbul Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde yapılacak. Töreninin ardından Özdoğan'ın naaşı, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu Köyü'nde toprağa verilecek.

Parti yönetiminden ve CHP'lilerden gelen bazı taziye mesajları şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Genel Başkanımız ve tüm ailesine başsağlığı dilerim.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli halası Güllü Özdoğan’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, Sayın Genel Başkanımıza, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli halası Güllü Özdoğan’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, Başkanımıza ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Genel Başkanımız ve ailesine başsağlığı dilerim.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerli halası Güllü Özdoğan’a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.