Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili soruları CHP Genel Merkezi'ne asıldı
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili hükümete yönelttiği, “Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?" ve "Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?" gibi sorulardan oluşan afiş, partinin genel merkez binasına asıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’deki göçmen ve sığınmacılarla ilgili hükümete yönelttiği 4 sorudan oluşan “Ya Cevap Ver Ya Hesap Ver” yazılı afiş parti genel merkez binasına asıldı.
Afişte yer alan ve bir haftadır yanıt beklendiği belirtilen sorular şöyle:
- Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
- Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
- Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
- Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz?