Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili soruları CHP Genel Merkezi'ne asıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’deki göçmen ve sığınmacılarla ilgili hükümete yönelttiği 4 sorudan oluşan “Ya Cevap Ver Ya Hesap Ver” yazılı afiş parti genel merkez binasına asıldı.

Afişte yer alan ve bir haftadır yanıt beklendiği belirtilen sorular şöyle:

- Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?

- Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?

- Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?

- Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz?