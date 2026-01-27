KİLİS TOKİ kura canlı izle: Kilis kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kuraları devam ederken bugün Kilis için çekiliş yapılacak. Şanslı bin 170 kişi ev sahibi olma imkanı yakalayacak. Heyecan katlanırken vatandaşlar canlı yayın linkini araştırıyor.
Yüzyılın Projesi'nde onlarca ilde kura çekimi gerçekleşti. Yeni haftanın ilk kura çekimi ise Kilis'te yapılacak. On binlerce kişi ekran başında kurayı takip edecek kaçıranlar ise kesin sonuçlar için bekleyecek.
Kilis TOKİ kura çekimi 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura saat 11.00'te başlıyor ve ve yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.
Kilis ilindeki ilçeler ve bu ilçeler için planlanan konut sayıları şu şekilde:
Kilis Merkez: 800 Konut
Elbeyli: 100 Konut
Musabeyli: 170 Konut
Polateli: 100 Konut