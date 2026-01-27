KİLİS TOKİ kura canlı izle: Kilis kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yüzyılın Projesi'nde onlarca ilde kura çekimi gerçekleşti. Yeni haftanın ilk kura çekimi ise Kilis'te yapılacak. On binlerce kişi ekran başında kurayı takip edecek kaçıranlar ise kesin sonuçlar için bekleyecek.

KİLİS TOKİ KURA CANLI İZLE

Kilis TOKİ kura çekimi 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura saat 11.00'te başlıyor ve ve yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.

Kilis ilindeki ilçeler ve bu ilçeler için planlanan konut sayıları şu şekilde:

Kilis Merkez: 800 Konut

Elbeyli: 100 Konut

Musabeyli: 170 Konut

Polateli: 100 Konut