Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı: 9 yaralı

02 Şubat 2018

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik 3 ayrı roketli saldırıda bulunduğunu, biri ağır 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Tekinarslan, PYD/PKK'lı teröristlerin roketli saldırıda bulunduğu şehir merkezindeki Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne geldi.

Yola isabet eden ve çukur oluşturan roketle ilgili olay yeri inceleme çalışmalarını takip eden Tekinarslan, daha sonra caddedeki esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tekinarslan, gazetecilerin sorusu üzerine "3 ayrı roketli saldırı oldu, biri ağır 3 kişi yaralandı." dedi.

Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesi'nin yanındaki boş alana isabet etti

Reyhanlı'da 6 yaralı

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırılarda da 6 kişi yaralandı.

Teröristlerce atılan roketler, Bayır Mahallesi'nde bir ev, Adabucak Mahallesi'nde de pazar yerinin yakınındaki yol ve bir iş yerinin duvarına isabet etti.

Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Saldırılarda yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA