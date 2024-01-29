Kilisedeki saldırının yeni görüntüleri çıktı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'nde yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Santa Maria Kilisesi'nde dün ayin sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin görüntülerde, saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin ana kapıdan girdikten sonra bir süre kendi aralarında konuştukları görülüyor.
Kayıtlarda, saldırganların kilisenin iç kapısını açıp içeriyi kontrol etmeleri, 1 kişinin içeri girmesinin hemen ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri yer alıyor.
Görüntülere saldırganlardan birinin tutukluk yapan silahı kurmaya çalışması ve saldırının ardından kaçmaları yansıyor.