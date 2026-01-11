Kilosu dudak uçuklatıyor: Dünyanın en pahalı balı olarak Guinness’e girdi

Ilgaz Dernekler Federasyonu tarafından 29 Eylül 2025'te İstanbul'da, üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırmada, Ilgazlı bal üreticisi Rıdvan Başeşme'ye ait 1 kilo karakovan balı, iş adamı Hakan Özalp tarafından 11 bin 118 euroya (556 bin TL) satın alındı.

Federasyon Guinness' başvururken, bu girişimle Ilgaz'da üretilen bal, dünyanın en pahalı balı ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Kurşunlu ilçesindeki törende, Ilgaz balına ait sertifika, Guinness'in resmi hakemi Richard Stenning tarafından Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal'a takdim edildi.

Bir kilosu 11 bin 118 euroya satıldı

Anaçal, üniversite öğrencilerine burs geliri elde etmek, Çankırı'nın tanıtımına katkı sunmak ve Ilgaz balını markalaştırmak için böyle bir açık artırma düzenlediklerini belirterek "Bir kilo Ilgaz balı, 11 bin 118 euroya satılarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda artık dünyanın en pahalı olarak kayıtlara geçti" dedi.

"Kovanda balından ibaret"

Balların tamamen doğal ve katkısız olduğunu ifade eden bal üreticisi Rıdvan Başeşme, "63 yaşındayım ve 10 yaşımdan bu yana bin 300 rakımda arıcılıkla ilgileniyorum. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan üretiyorum. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren balımız sadece arının kovanda yaptığı baldan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Çankırı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Tamer de, "Kendi üreticimizi destekleyerek, savunarak vatandaşa ilaç niyetinde hakiki bal üretme peşindeyiz. Bu günde bu ballardan bir tanesi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Balımız değerini bulmuş oldu" şeklinde konuştu.