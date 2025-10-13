Kim Milyoner Olmak İster Ceyda Işıkal kimdir, kaç yaşında, nereli? Oktay Kaynarca'yı şoke eden yarışmacı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde 21 yaşındaki Ceyda Işıkal, "Atasözüne göre hangisi yaş iken eğilir" sorusuna "Bahçe hortumu" yanıtını verince ekran başında ve stüdyodaki herkes dona kadı. İlk soruda elenen Işıkal'a Oktay Kaynarca'nın tepkisi epey gündem oldu. Bu olay sonrası Ceyda Işıkal'ın biyografisi araştırılmaya başlandı.

Ceyda Işıkal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ceyda Işıkal, 2004 İstanbul doğumludur. Doğuş Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde 2. sınıfta okumaktadır.

Uzun süredir modellik yapan Işıkal, tiyatro ile de ilgileniyor. Genç yarışmacı kendini “deli dolu” ve “çok renkli” biri olarak tanımlıyor. Yarışmaya babası Önder Bey ile birlikte katılmıştır.