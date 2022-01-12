Kimlik kartına e-İmza nasıl alınıyor?

Kimlik kartına e-İmza yüklemesi uygulaması Türkiye genelindeki 50 ilde başladı. Uygulamanın ocak ayının sonunda ise 81 ilde kullanılması planlanıyor. "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında gerçekleştirilen uygulama ile kimlik kartına e-İmza alınarak, kimlik kartlarının işlevi artırılacak.

Kimlik kartına e-İmza yükleyenler, e-Devlet üzerinden başvuru yapılan işlemlerin yanı sıra bankacılık, noter, vergi ödemeleri, tapu hizmetleri, sosyal güvenlik kurumları, eczaneler ve hastanelerdeki işlemlerinde e-İmza uygulamasını kullanabilecekler.

Şu anda kimlik kartına e-İmza yüklenmeye başlandığı iller şöyle sıralanıyor:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak.

e-İmza nasıl alınır?

Nüfus müdürlüklerinde bulunan "Nüfusmatik" cihazlara kimlik kartı yerleştirilir ve ardından ekran beliren mesaj onaylanır. Sonrasında çıkan seçenekler arasından e-İmza seçilir ve parmak izi doğrulaması yapılır. Bunun için daha önce karta yerleştirilen parmak izlerinden birini seçerek cihazdaki sensöre yerleştirilmesi gerekiyor.

Parmak izi onayı sonrasında açılan ekrandaki form doldurulur ve burada telefon ve e-posta bilgileri girilerek servis sağlayıcı firmanın adı seçilir. Ardından e-posta adresine gönderilecek doğrulama kodu ekrana girilip 6 haneli pin kodu belirlenecek. Servis sağlayıcı firmanın taahhütnamesinin imzalanmasında, bu 6 haneli pin kodu kullanılacak ve işlem tamamlanır.