Kimlik kartlarına e-İmza uygulaması yüklenmeye başlandı

Türkiye genelinde 50 ildeki 75 nüfus müdürlüğünde kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesine başlandı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'nin ikinci adımını oluşturan "T.C. kimlik kartına e-İmza yüklenmesi" işlemi başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde basın mensuplarına yeni uygulamayı tanıttı.

Kimlik kartlarının işlevini artırmak için bir süredir çalışmaların devam ettiğini belirten Erdil, ilk aşamada sürücü belgelerinin kimlik kartlarına yüklenmesinin tamamlandığını, yüklemeyi yapanların artık sürücü belgesi taşımasına gerek kalmadığını anlattı.

Erdil, projenin ikinci aşamanın ise e-İmzaların kimlik kartlarına yüklenmesi olduğunu ifade etti.

Uygulama için en üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alındığını ve gerekli testlerin tamamlandığını vurgulayan Erdil, "Elektronik kimlik doğrulama sistemi kullanılıyor. Parmak izi ile eşleştirme yapılarak kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemini tamamladık." dedi.

e-İmza'nın 2004'te "ıslak imza" yerine kullanılmaya başlandığını hatırlatan Erdil, geliştirilen altyapı ve e-İmzanın kimlik kartlarına yüklenmesinin ardından, kullanımın sivil alanda ve özel sektörde yaygınlaşacağını dile getirdi.

Erdil, e-İmza'yı kimlik kartlarına yükleyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden başvuru yapılan işlemlerin yanı sıra bankacılık, sigorta, noter, vergi ödemeleri ve tapu hizmetleri ile sosyal güvenlik kurumları, eczane ve hastaneler arasındaki ağ üzerinden de belgelerini imzalayabileceğini ifade etti.

e-İmza abonelik bedelini, ilgili firma ile görüşerek yıllık 250-400 lira seviyesinden 50 liraya düşürdüklerini de ifade eden Erdil, 50 ilde başlatılan yükleme uygulamasının ocak sonu itibariyla 81 ile yaygınlaştırılacağını söyledi.

e-İmzanın kimlik kartına yüklenmesi ve kullanılacağı yerler

Bakan Yardımcısı Erdil'in konuşmasının ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Önyurt, e-İmza'nın kimlik kartına nasıl yüklendiğini basın mensuplarına uygulamalı olarak gösterdi.

Buna göre, nüfus müdürlüklerine gelen vatandaşlar ilk olarak "Nüfusmatik" adı verilen cihazlara kimlik kartlarını yerleştirecek. Ekranda beliren kişisel mesajın onaylanmasının ardından açılan ekrandaki işlem seçenekleri arasından "e-İmza" tıklanacak ve ardından parmak izi doğrulaması yapılacak.

Bunun için vatandaşların, önceden kart içerisine yerleştirilen parmak izlerinden birini seçerek o parmağı cihazın üzerindeki sensöre yerleştirmesi gerekiyor. Parmak izinin onaylanmasından sonra açılan ekrandaki form doldurulacak. Burada yer alan telefon ve e-posta bilgileri girilerek servis sağlayıcı firmanın isminin yer aldığı kutu seçilecek.

Ardından e-posta adresine gönderilecek doğrulama kodu ekrana girilip 6 haneli pin kodu belirlenecek. Servis sağlayıcı firmanın taahhütnamesinin imzalanmasında, bu 6 haneli pin kodu kullanılacak ve işlem tamamlanacak.

Kimlik kartına e-İmza yükleyenler, bu uygulamaya özel kart okuyucu cihazların bulunduğu tüm özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarında kimlik kartlarını okutarak, belgelerini elektronik ortamda imzalama imkanına kavuşacak.

İlk etapta e-İmza'nın kimlik kartlarına yüklenmeye başladığı nüfus müdürlüklerinin bulunduğu 50 il şöyle sıralanıyor:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak.