Kimlik kontrolü için durduruldu, akıllı polis köpeği ortaya çıkardı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Malatya Karayolu’nda yol kontrol devriyesi yapıldı.

Ekipler tarafından kimlik kontrolü için durdurulan 2 TIR'da çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Aramalarda; 2 TIR'dan toplamda 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.