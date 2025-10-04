Google Haberler

Kimlik kontrolü için durduruldu, akıllı polis köpeği ortaya çıkardı

Kayseri’de jandarma yol kontrol devriyesi sırasında kimlik kontrolü için 2 TIR'ı durdurdu. TIR'larda yapılan aramada 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Malatya Karayolu’nda yol kontrol devriyesi yapıldı.

Ekipler tarafından kimlik kontrolü için durdurulan 2 TIR'da çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Aramalarda; 2 TIR'dan toplamda 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
