KİRA ARTIŞ ORANI 2025 MAYIS AYI NE KADAR OLDU? Kiralara mayıs ayında ne kadar zam gelecek?
Enflasyon rakamları bugün açıklandı. Enflasyon ile birlikte mayıs ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Milyonların gözü TÜİK'te… Kiracıların sıkça dile getirdiği soru ise "Kira artış oranı kaç oldu?" şeklinde... İşte son durum...
Mayıs ayı kira artış oranı merak ediliyor. TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon rakamları ile birlikte ev ve iş yerlerinde uygulanacak zam oranı şekillendi.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren veriler ile birlikte "Kira artış oranı kaç oldu?", "Mayıs 2025 ev ve iş yeri zam oranı ne oldu?" soruları hızla artacak. İşte konuya dair bilgiler...
Mayıs ayı kira artış oranı ne oldu?
Son dakika... TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren nisan ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'ye göre nisanda kira artış oranı yüzde 48,73 olarak gerçekleşti.