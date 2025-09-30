Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ekim ayında kiralar ne kadar artacak?

TÜİK enflasyon rakamlarını yakın zamanda açıklayacak. En önemli konulardan biri de kira artış oranı... Hem kiracılar hem de ev sahipleri oranları öğrenmeye çalışıyor. Bu sebeple sıkça gelen soru da "Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor.

Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK, ÜFE ve TÜFE rakamlarını 3 Ekim Cuma günü açıklayacak. Veriler sonrası ekim ayı kira artış oranları da netleşecek. Beklentiler kira artış oranının yüzde 40 olması yönünde...

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine göre, enflasyona ilişkin tahminlerde aşağı yönlü bir revizyon yapıldı. Ankette, 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi yüzde 22,84’ten yüzde 22,25’e, 24 ay sonrasına dair öngörü ise yüzde 16,92’den yüzde 16,78’e indi. Kira artış oranlarının önümüzdeki dönemde yüzde 22 ile 25 bandında şekillenmesi öngörülüyor.