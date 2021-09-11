Kira artışları Meclis gündemine taşındı: Barınma krizi anlamına geliyor

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, artan kira fiyatları karşı alınması gereken önlemlerin araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

Kira fiyatlarındaki artışların kontrolsüz bir biçimde devam ettiğini vurgulayan Yüceer, önergesinde şunları kaydetti:

"2021’in ikinci yarısı itibarıyla hem büyükşehirlere dönüşün başlaması hem de okulların açılacağı kararının bildirilmesinin ardından kira fiyatlarındaki artış hızı katlanmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’ne (BETAM) göre; Türkiye’de temmuzdaki yıllık kira enflasyonu yüzde 28,2. Bu oran, Ankara'da yüzde 30’u, İstanbul'da ise yüzde 42,3'ü bulmaktadır. TÜİK’in 2019 yılı verilerine göre; halkamızın tüketim harcamalarında aslan payını, yüzde 23,7 ile kira ve konut giderleri almaktadır. İstanbul’da ise konut harcamalarının toplam harcamalar içerisindeki payı, yüzde 28,6 olmuştur."

"Fırsatçılığı beraberinde getiriyor"

Son aylarda kira fiyatlarının, özellikle kiracıların değiştiği evlerde çok yüksek bir oranda arttığına dikkat çeken Yüceer, "Ev kiralarındaki önlenemez artış, fırsatçılığı da beraberinde getirmektedir. Ev sahipleri, istedikleri kadar zam yapamadıkları eski kiracılara evden çıkmaları için baskı yapmaktadır. Boşalan evleri ise fahiş fiyatlarla kiralamaktadır." dedi.

Yüceer’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Konut satışlarındaki düşüş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine de yansımıştır. TÜİK’in açıkladığı istatistiklere göre; 2021 yılının temmuz ayında, Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785 olmuştur. Yine TÜİK verilerine göre; oturulan konuta sahip olanlar, 2020'de, önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 57,8'e gerilerken kirada oturanların oranı 0,6 puan artışla yüzde 26,2'ye yükseldi.

Anayasamıza göre; ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’. Ücretli çalışan insanların maaşlarına gelen zamla kira fiyatlarına gelen zam arasındaki makasın artması, barınma krizi anlamına gelmektedir. Her geçen gün artan kira fiyatları karşısında yüksek enflasyon ve ekonomik darboğaz kıskacındaki yurttaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalıdır.”