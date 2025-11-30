Kira istisnası, harçlar, çek düzenlemesi… Meclis yoğun mesaiye başlıyor

TBMM Genel Kurulu, bu hafta vergi düzenlemelerini de içeren "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edecek.

Genel Kurul, çalışmalarına 2 Aralık Salı günü başlayacak ve ilk altı maddesi kabul edilen teklif üzerindeki müzakereleri sürdürecek. Teklif; meskenlerini kiraya verenlerin yıllık kira geliri istisnasına yönelik düzenlemeleri, sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim ve malul aylığı alanlara ilişkin hükümleri yeniden ele alıyor. Ayrıca geçici vergi kapsamındaki mükelleflerin kazançlarının 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler halinde tespit edilmesine imkan tanınıyor.

Teklife göre; özel sağlık kuruluşlarının ruhsatları, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri ile kuyumculuk, ikinci el motorlu araç ticareti ve taşınmaz ticaretine ilişkin yetki belgeleri, kıymetli maden kuruluş izinleri ve havacılık işletme ruhsatları için yıllık harç alınacak.

Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, 9 katına çıkarılacak. Ayrıca üzerinde yazılı tarihten önce bankaya ibraz edilen çeklere ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

Genel aydınlatma giderlerinin karşılanmasına yönelik mevcut uygulama ise 31 Aralık 2030'a kadar devam edecek. Bu kapsamda giderler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden ve ilgili yerel yönetimlerin genel bütçe vergi paylarından karşılanacak.

Bütçe sürecinde son aşama

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın Cumhurbaşkanlığı bütçesi, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 yılı kesin hesap maddelerini görüşerek komisyon aşamasını tamamlayacak.

Meclis komisyonlarında yoğun gündem

Adalet Komisyonu, 3 Aralık Çarşamba günü "11. Yargı Paketi" olarak bilinen teklif üzerinde çalışacak. Aynı gün Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın 2024 Sayıştay Raporu'nu ele alacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu da gündemlerindeki başlıkları görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını yapacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Aralık Çarşamba günü parti grubunda milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor.