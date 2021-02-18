Sokağa çıkma yasağı ile birlikte kafe, restoran ve kıraathaneler ekonomik anlamda zor günler yaşamaya başlarken, cafe ve restoranlar paket servislere ağırlık verdi. Kıraathane işletmeleri ise tamamen kapılarını kapadı. Bu süreçte özellikle kıraathane sahipleri atılacak adımları merakla takip etmeye başladı. Kıraathaneler ne zaman açılacak, sorusuna yanıt ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Normalleşme sürecinin Mart 2021'de başlatılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi.

Kıraathanelerin durumuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."