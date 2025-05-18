Kiracı çıkmadı, Rus ev sahibi depoda kaldı! 4 yıldır mahkeme kararını bekliyor

Antalya’da 10 yıl önce satın aldığı evi kiraya veren Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, kiracısının evi boşaltmaması nedeniyle yaklaşık 4 yıldır aynı binanın bodrum katındaki depoda yaşamını sürdürüyor. Khudiakova, hukuki sürecin tamamlanmasını beklerken, zorlu şartlar altında hayatına devam ediyor.

Evi kiraya verdi, depoda yaşamaya mahkum oldu

Rusya’da öğretmenlik yapan Zhanna Khudiakova, 2014 yılında Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir siteden dubleks daire satın aldı. 2021 yılının başında evi bir emlakçı aracılığıyla M.Y.Ö.’ye bir yıllığına kiraya veren Khudiakova, kira süresi dolunca evine yerleşmek istedi. Ancak kiracısının evi boşaltmaması üzerine durumu mahkemeye taşıyan Khudiakova, yaklaşık 1.5 yıl süren davanın ardından tahliye kararı çıkarttı. Kiracının karara itiraz etmesiyle dosya istinaf mahkemesine taşındı.

"Komşular arada bir yardım ediyor"

İstinaf süreci uzayınca kiracısı evde kalmaya devam etti. Khudiakova ise aynı apartmanın bodrum katındaki ortak kullanım alanı olan depoda yaşamaya başladı. Depoda su, mutfak, tuvalet ve banyo bulunmadığını belirten Khudiakova, zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Geceleri korku içinde uyuduğunu belirten kadın, "4 yıldır burada yaşıyorum. Komşular arada bir yardım ediyor ama başka gidecek yerim yok. Mahkemeden çıkacak kararı bekliyorum" dedi.

"Kiracı 9 bin 700 TL kira ödüyor"

Evi sıfır aldığını ve yıllarca mutlu bir şekilde yaşadığını ifade eden Khudiakova, "3 bin 750 TL’ye emlakçı ile anlaşarak evi kiraya verdim. Şimdi 9 bin 700 TL kira ödüyor. Üst mahkeme 2.5 senedir karar vermiyor. Ben bu fiyata buralarda yaşayacak yer bulamıyorum. 4 senedir su, banyo, mutfak olmadan burada yaşıyorum. Yıkanacak eşyalarımı yukarda çeşmede yıkayıp burada kurutuyorum. Tuvalet ihtiyacımı poşete yapıp sabah çöpe atıyorum. Komşular arada bir yardım ediyor, ama kimse neden burada yaşadığımı anlamıyor. Benim burada yaşayabileceğim başka bir yer yok. Mahkemeye dilekçe yazdım 8 ay önce ama hala karar çıkmadı, bekliyorum" şeklinde konuştu.