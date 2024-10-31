Kiracısını 'horon dinleterek' taciz eden ev sahibine hapis cezası!

2 yıl önce İznik ilçesinde meydana gelen olayda, 2 katlı evin alt katında ailesi işe yaşayan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş’un psikolojik baskılarına maruz kaldı. Bulunmuş’un baskıları artınca, kiracı cep telefonu ile yaptığı kayıtlarda şikayetçi oldu.

Baca deliğini kırıp gece geç saatlerde horon dinleten ev sahibi ile ilgili açılan davada karar açıklandı. Bulunmuş’a, ’Huzur ve sükûneti bozma’ suçundan verilen 6 ay 7 gün hapis cezası verildi fakat ceza, kişinin adli sicil kaydı bulunmaması nedeniyle 5 yıl ertelendi.

Durmaz: Bu işler zorbalıkla olmaz!

O dönem yaşadıklarını anlatan kiracı Nusret Durmaz: " Bu evde kiracıyız. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk” dedi.

Söz konusu hareketler sonrasında kiracı Nusret Durmaz evi terk etmişti. Dairesi 2 yıldır boş duruyor.