Kiralık bungalovda gizli kamera skandalı: Mekân kapatıldı

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kiralanan bungalovda fark edilen gizli kamera skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Konuyla ilgili incelemelerini sürdüren polis ekipleri, işletme sahibi ve çalışanı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan işletme sahibinin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken; ilçe belediyesi tarafından bungalov süresiz mühürlendi.

Ne olmuştu?

İddiaya göre, bir aile Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce İstanbul’dan Sapanca’da kiraladıkları bungalova konaklamak üzere gitti.

Fakat, bungalovda konakladıkları sırada yatak odası ve jakuzi bölümünü gören bir ampul içine yerleştirilmiş gizli kamerayı fark edildi. Bunun üzerine aile, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Şikâyet üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, söz konusu bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.