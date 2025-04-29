Kiralık konut talebi artarken reel satış fiyatları düşüyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile sahibinden.com iş birliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporu, Mart 2025 verileriyle konut piyasasındaki son gelişmeleri gözler önüne serdi.

Rapora göre Türkiye genelinde konutların reel satış fiyatları düşüş trendini sürdürüyor. Mart itibarıyla reel fiyat değişimi ülke genelinde yüzde -8,9 olarak kaydedildi. İstanbul’da bu oran yüzde -9,2, Ankara’da yüzde -3,0, İzmir’de ise yüzde -5,2 oldu.

Cari fiyatlar yükselişte ama ivme zayıf

Enflasyona göre ayarlanmamış cari fiyatlarda ise artış eğilimi devam ediyor. Mart 2025 itibarıyla Türkiye genelinde yıllık bazda cari fiyat artışı yüzde 25,9 seviyesine ulaştı. İstanbul’da yüzde 25,4, Ankara’da yüzde 33,9 ve İzmir’de yüzde 31,0 oranında cari fiyat artışı gerçekleşti. Ancak artış oranlarında 2023’e kıyasla ciddi bir yavaşlama göze çarpıyor.

Reel fiyat endeksi durağanlaştı

2020’den 2023 Temmuz’a kadar sürekli yükselen reel fiyat endeksi, son aylarda düşüş eğilimindeydi. 2025 Mart ayında ise paralel seyrederek 157,4 seviyesinde sabitlendi. Şubat’tan Mart’a İstanbul’da 0,3 puan, Ankara’da 0,9 puan, İzmir’de ise 1,2 puanlık artış görüldü.

Üç büyükşehirde reel fiyatlar negatifte

İstanbul, Ankara ve İzmir’de reel fiyat artışları yıllık bazda negatif seyrini koruyor. İstanbul’da bu oran 2022 Temmuz’da yüzde 89,8 iken Mart 2025’te yüzde -9,2’ye düştü. İzmir’de yüzde -5,2’ye, Ankara’da ise yüzde -3,0 seviyesine indi.

Konut arzında artış yaşandı

Mart ayında satılık konut ilan sayısı arttı. Türkiye genelinde arz yüzde 4,6, İstanbul’da yüzde 3,9, Ankara’da yüzde 3,7 ve İzmir’de yüzde 6,3 oranında artış gösterdi. Kapatılan ilan yaşı İzmir hariç tüm bölgelerde uzadı.

Konut talep endeksi düşüşte

Mart 2025’te konut talep endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,8 azalarak 140,7 seviyesine geriledi. Ancak geçen yılın Mart ayına göre endeks yüzde 25,2 daha yüksek seviyede kaldı.

Reel kira fiyatları dengede kaldı

Reel kira değişimi, Mart 2025 itibarıyla ülke genelinde yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşti. Reel kira fiyatları, 2023 Şubat’ta yüzde 86,6 ile zirve yaptıktan sonra düşüşe geçmişti. Son aylarda bu düşüş duraksadı ve Mart ayında değişim pozitif kaldı.

Kiralık konut talebi artışta ama geçen yılın gerisinde

Kiralık konut talep endeksi Mart 2025’te yüzde 5,2 oranında artarak 160,5 seviyesine yükseldi. Ancak geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,3 daha düşük kaldı.

BETAM ve TÜİK verileri farklılık gösteriyor

BETAM, ilan edilen kira fiyatlarını baz alarak endeks hazırlarken; TÜİK, aynı evde oturmaya devam eden kiracıların ödediği kiraları dikkate alıyor. Bu nedenle iki veri seti arasında farklılıklar oluşabiliyor.