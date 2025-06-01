Kiraz hasadı donla sarsıldı: Rekolte düşük, fiyat yüksek

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Benlidere Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı. Ancak bu yıl üreticiler, kış ve ilkbahar aylarında yaşanan zirai don nedeniyle düşük rekolteyle karşı karşıya kaldı. Bahçeden 100 TL'ye alıcı bulan kirazın pazardaki fiyatı ise 150 TL'yi buluyor.

Ürün miktarı ve kalitesinde ciddi düşüş

Doğu Akdeniz'de etkili olan soğuk hava, meyve ağaçlarında ciddi zarara yol açarken, özellikle kiraz üretimi olumsuz etkilendi. Bölgedeki çiftçiler, hem don hem de kuraklık nedeniyle ürün miktarında ve kalitesinde ciddi düşüş yaşandığını belirtiyor.

"Beklediğimiz kaliteyi alamadık"

30 dönümlük arazisinde yaklaşık 150 kiraz ağacı bulunan üretici İsa Kılınç, bu yıl hasadın geçmiş yıllara kıyasla oldukça düşük olduğunu söyledi.

Kış aylarında etkili olan don afetinden olumsuz etkilenen kirazda rekoltenin düştüğünü ifade eden çiftçi İsa Kılınç, "30 dönüm arazimizde yaklaşık 150 kiraz ağacı var. Kiraz ağaçları dikildikten sonra 5 yıl içinde meyve veriyor. Yaklaşık 10-15 yıl meyvesini alabiliyorsunuz, ondan sonra zaten ağaç kendi ömrünü tamamlıyor. Verim iyi olursa mevsim şartları uygun giderse 10 tonun üzerinde ürün hasat ediyoruz ama bu yıl çok düşük. Hem don hem kuraklık etkiledi. Kiraz tarlada 100 TL'den, pazarda 150 TL'den alıcı buluyor. Kaliteye göre değişiyor fiyatı ve hasadı bayramdan önce ben bitireceğim. Kirazda beklediğimiz kaliteyi kuraklık ve hava şartlarından dolayı alamadık" ifadelerini kullandı.