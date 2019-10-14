Kirazlı projesi durdu
Kazdağları'nda altın arayan Alamos Gold inşaat ruhsatları yenilenmediği için projenin durdurulduğunu açıkladı.
Kazdağları'nda siyanürle altın arama tartışmaları ile gündeme gelen Kanada merkezli Alamos Gold şirketinin önceki gün sona eren ruhsatı yenilenmedi.
Şirket, resmi internet sitesi üzerinden Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Scott K. Parson imzasıyla yaptığı açıklamayla Kirazlı projesindeki tüm inşaat faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.
Alamos Gold’un dün internet sitesinde yayınladığı açıklamaya göre madencilik ruhsatı iptal edilmedi fakat ruhsatı yenilenene kadar başka inşaat faaliyeti yürütemeyecek.
Açıklamada şirketin Enerji Bakanlığı ile ruhsat yenilenmesi için görüşmelere devam edeceği de bildirildi. Açıklamada ayrıca ruhsatın yenilenmesindeki belirsizlik nedeniyle ilk üretimi 2020’nin sonunda gerçekleştirebileceklerini öne sürdü.
Öte yandan Kaz Dağları'ndaki projeyi yürüten Doğu Biga Madencilik'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, Kirazlı Altın Madeni Projesi'nin 2021 yılında faaliyete geçeceği iddia edildi.