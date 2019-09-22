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Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
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Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasının açık alanındaki deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

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