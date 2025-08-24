Kırıkkale’de feci kaza! Araç hurdaya döndü

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil üst geçidin korkuluklarına çarptı. Kazada üç kişi yaralanırken, araç hurdaya döndü.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Millet Bulvarı'nda seyreden M.H.Z. (20) yönetimindeki 06 PPF 73 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya üst geçidinin merdiven korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sürücü ile yolcular M.A.A. (19) ve Z.S. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irak uyruklu oldukları öğrenilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası bölgede toplanan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını izledi. İtfaiye personeli Sait Erkoç, “Yaralıları çıkartıp ambulansa teslim ettik. Şu anda araçta tedbirimizi aldık. Çekiciye teslim ettikten sonra kurumumuza döneceğiz” dedi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil otoparka çekildi.