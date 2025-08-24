Kırıkkale’de feci kaza! Araç hurdaya döndü
Kırıkkale’de gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil üst geçidin korkuluklarına çarptı. Takla atan araç hurdaya dönerken, üç kişi yaralandı. Irak uyruklu oldukları öğrenilen yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve genel durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası olay yerine gelen vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını merakla izlerken, hurdaya dönen araç çekiciyle otoparka götürüldü.
Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil üst geçidin korkuluklarına çarptı. Kazada üç kişi yaralanırken, araç hurdaya döndü.
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Millet Bulvarı'nda seyreden M.H.Z. (20) yönetimindeki 06 PPF 73 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya üst geçidinin merdiven korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sürücü ile yolcular M.A.A. (19) ve Z.S. (19) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irak uyruklu oldukları öğrenilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza sonrası bölgede toplanan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını izledi. İtfaiye personeli Sait Erkoç, “Yaralıları çıkartıp ambulansa teslim ettik. Şu anda araçta tedbirimizi aldık. Çekiciye teslim ettikten sonra kurumumuza döneceğiz” dedi.
Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil otoparka çekildi.